OUIMET, Gisèle



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Mme Gisèle Ouimet, épouse de Eugène Deneault.Elle nous a quittés presque quatre ans après avoir été diagnostiquée d'un cancer du cerveau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Rob) et Mylène (Steve), ses petits-enfants Gabrielle, Jacqueline et Mathieu, ainsi que son frère Roger (Laurence), ses soeurs Jacqueline (Jean) et Carmen (Gilles) et ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai 2022 dès 10h, suivi de la cérémonie à 11h à l'église La Nativité, 155 chemin Saint-Jean, La Prairie, QC, J5R 2J9.