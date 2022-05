PEPIN, Jean-Paul



À Laval, le 13 avril, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Pepin, originaire de Montréal. Il est allé rejoindre son épouse feu Huguette Alexandre.Il laisse dans le deuil ses enfants François (Joann Harvey) et Josée (Pierre Mercille), ses petits-enfants Julianne, Jean-François (Marie-Ève), Alexandre (Christine) et Vincent (Marie-Hélène), ses deux arrière-petites-filles Amélianne et Phoebe, ses neveux et nièces, parents et amis.Il a oeuvré pour la ville de Montréal dès 1954 où il a été surintendant de la division des parcs de stationnement de 1966 à 1985.Il sera exposé au Mausolée St-Martin (édifice situé à l'arrière du complexe)le samedi 7 mai dès 9h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 11h au même endroit.Un don à l'Institut de cardiologie de Montréal serait apprécié.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Santé Courville pour leur attention et la qualité des soins au cours du dernier mois.