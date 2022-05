ARBOUR, Luc



De Pointe-Claire, le 8 avril 2022, à l'âge de 55 ans, est décédé monsieur Luc Arbour.Il laisse dans le deuil son père René Arbour (Françoise de Carufel), sa mère Gisèle Gaudet, son neveu Steve Arbour, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 mai de 13h à 16h au :Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle.