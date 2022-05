BOULIANNE MÉTHOT, Rolande



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre "mommy" Rolande Boulianne Méthot, survenu le 14 avril 2022 à l'âge de 98 ans. Elle était l'épouse de feu M. Olier Méthot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Lise), Louise (Bill), Suzanne (Daniel), Richard (Denise) et ses trois petits-enfants Jean-François, Jonathan (Isabelle) et Jasmine ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera à la chapelle du Mausolée Saint-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire :le jeudi 2 juin 2022 de 14h à 16h.