LESSARD, Jacques



Lundi 28 mars, ma mère Lorraine Laplante Lessard a perdu son amoureux, Jacques Lessard, et mes soeurs et moi, Julie, Annie et Christine, notre papa.Jacques a été entouré d'amour et de soins extraordinaires pendant sa maladie et jusqu'à son dernier souffle. Nous remercions les personnes merveilleuses dequi ont si bien pris soin de lui.Notre famille vous serait reconnaissante si vous pouviez faire unà La Traversée.