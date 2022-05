BEAULÉ, Gérard

Frère Mariste



À l'Hôpital Laval de Québec, est décédé, le mercredi 20 avril 2022, le frère Gérard Beaulé, à l'âge de 86 ans et dans sa 67e année de vie religieuse.Il est né à Compton, dans les Cantons de l'Est, le 1er février 1936, et il était le fils de feu Georges Beaulé et de feu Laurence Boulet.Après 3 ans d'enseignement à Bedford, il partit, en 1962, pour la Rhodésie (Zimbabwe) qui devint sa terre d'attachement durant plus de 40 ans. Son état de santé l'y obligeant, il rentra au Canada en 2004. Il continua à rendre de multiples services jusqu'à ce que la maladie l'oblige à une retraite définitive en 2020.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil son frère Eugène, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Les funérailles auront lieu le jeudi 5 mai 2022, à 10h30, en l'église St- Athanase, 500 1ère Rue, St-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). Condoléances à compter de 9h45.