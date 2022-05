PARENT, Gaston



Le 21 avril 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gaston Parent, époux de feu Léona Cormier.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Jean-François), Chantal (Michel) et Serge, ses petites-filles : Laurence, Camille, Julianne, Maude, Mélody et Léona, ses frères et ses soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 avril de 17h à 21h ainsi que le samedi 30 avril dès 9h à la :L'ÎLE PERROT, QC J7V 3E9Téléphone : 514 453-7801Les funérailles auront lieu le samedi 30 avril à 11h en l'église Ste-Jeanne de Chantal de Notre-Dame de l'Ile-Perrot (1 rue de l'Église), suivies de l'inhumation au cimetière Ste-Rose de Lima.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de recherche sur le cancer.https://societederecherchesurlecancer.ca/fr