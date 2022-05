PLOUFFE (ROGER), Françoise



11 mai 1933 - 20 avril 2022À l'Hôpital de la Cité de la Santé, le 20 avril 2022, à l'âge honorable de 88 ans, est décédée notre bien-aimée Françoise Roger, épouse d'André Plouffe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses quatre fils Yvan, Christian, Paul-André et Robert (Lise) ainsi que son unique fille feu Marie-Chantal. Elle laisse également derrière elle ses quatre petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants Maxime (Anthony et William), Geneviève, Laurence (Dorothée) et Jean-Christophe.Les funérailles se tiendront le mardi 10 mai 2022 à l'église Ste-Dorothée. Une courte exposition aura lieu à partir de 13h, suivie d'une messe commémorative qui débutera à 14h.Tout don à la Société Alzheimer serait apprécié.