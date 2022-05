FORGET, Maurice



C'est dans sa maison à Verdun, comme il l'avait souhaité, que Maurice Forget, a pris doucement le chemin du retour à la Source le 16 avril 2022, à l'âge de 94 ans.Sa femme Réjeanne et leurs enfants Raymond (Josette), Micheline (Tim), Lucie (Benoit), Suzanne (Daniel), Françoise et Geneviève étaient tous réunis au retour de l'hôpital. Lorsque minuit a sonné, ils ont exaucé un autre de ses souhaits soit celui de voir toute sa famille le jour de Pâques!Nous célébrerons tous sa longue vie avec les petits-enfants Marianne, Catherine, Julie, Matthieu, Ève, Valérie, Émilie et le prochain arrière-petit-fils, ainsi que sa "grande soeur" Francine et son conjoint André, et des amis du Club de vin, à Saint-Faustin-Lac-Carré, au cours de l'été qui vient.Nous planterons un arbre près de l'eau, pour avoir une bonne brise, afin de nous rappeler combien il aimait somnoler sur la rotonde… Nous créerons ainsi un autre moment de grâce qui fera partie de l'héritage qu'il nous a légué…Nous remercions tous ceux et celles qui ont partagé de bons moments avec lui, dont son partenaire en affaires, les bons amis en quincaillerie, ses émules au Club de pêche et les administrateurs de la Caisse populaire de Ville-Émard.Pour offrir vos condoléances ou souvenirs à votre guise :a/s Famille Maurice ForgetVERDUN, QC H4G 1M3ou info@serviceactuel.com