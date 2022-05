ROY, Gysèle



À Saint-Eustache, le 21 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Gysèle Roy, épouse de feu Monsieur Yves Dubé.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Chantal (Ricco) et Benoit (Geneviève), ses petits-enfants: Léa et Thomas, sa soeur Micheline (Gilles) et ses frères: Gilles et Michel, son compagnon Marcel ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.Tous se souviendront de Gysèle pour sa personnalité attachante, son humanité et sa grande générosité, qualités qu'elle a exprimées dans ses rôles de mère, grand-mère, soeur, amie, bridgeuse et secrétaire très appréciée du Local 1163.Selon ses volontés, aucune cérémonie ni exposition n'aura lieu.www.salonsfunerairesguay.com