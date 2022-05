Weisnagel, Stephen



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre cher grand frère Steve Weisnagel le 19 avril 2022, à l'âge de 62 ans.Il laisse dans le deuil ses soeurs Nancy, Carolyn (Bill Goodwin), Sandy, son frère S. John (Josée Perreault), ses huit neveux et nièces : Ryan, Samantha, Nathaniel, Caitlyn, Rachel, Marianne, Elisabeth et Louis, son oncle Dr John (Stella Hreha) et beaucoup de cousins et amis. L'ont précédé dans l'au-delà ses parents Stanley et Betty et son frère Stanley Jr.Steve était un esprit curieux et adorait étudier. Après avoir complété ses études secondaires au Loyola High School, il poursuivit en sciences au Cegep St-Laurent et en physique à l'Université Concordia. Il obtient une Maitrise en physique (avec Distinction) à l'Université Guelph puis un Baccalauréat en génie électrique à l'Université Concordia. Avec enthousiasme, il se lance dans l'ingénierie informatique, travaillant pour la jeune compagnie Cimmetry Systems, puis éventuellement pour Oracle. Grand lecteur et amateur de podcast scientifique et politique, on pouvait le retrouver au Tim Hortons la fin de semaine, déjeunant avec son journal préféré. Il adorait célébrer les évènements importants avec la famille, partageant une bonne bouffe, une bière, un verre de vin ou un gin & tonic, impliqué dans les discussions animées. Il partait avec joie en voyages et sorties de famille avec ses parents, son frère et ses soeurs et ses nombreux neveux et nièces. Marcheur hors pair, il aimait aussi la randonnée et le ski de fond. Plus tard dans sa vie, il a découvert une vraie passion lors d'un voyage en Europe pour ses 50 ans. Il a voyagé au Canada, aux États-Unis et en Europe, passant de beaux moments en visite familiale et explorant le monde le plus souvent avec son frère John. Des voyages à Rome et en Slovaquie, pays d'origine de notre famille, l'ont particulièrement marqué. De nouvelles aventures ont été malheureusement limitées par la maladie, mais il a continué de rêver à travers les émissions télévisées de voyage et d'achat de maison dans le Sud, telle Island of Bryan. Il se divertissait toujours avec ses émissions sitcoms préférés Seinfeld et Bob hearts Abishola, mais le plus important était les évènements sportifs de ses bien-aimés Canadiens et Alouettes et le SuperBowl.Après tout cela, ce dont on se souviendra le plus de Steve est sa grande générosité, son calme et esprit d'entraide. Il était toujours là pour les autres, s'occupant particulièrement de son oncle et de ses parents vieillissants, offrant à ses parents de passer leurs derniers temps à la maison. Pour Steve, la famille et le partage étaient à la base de la vie, et c'est pourquoi il était si aimé de tous.La famille vous accueillera le dimanche 1er mai, de 14h à 17h et 19h à 21h et le lundi 2 mai de 9h à 10h30, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin Côte-de-Liesse, Montréal (Saint-Laurent).La messe aura lieu le lundi 2 mai à 11h, à l'église St-Hippolyte, 1055 rue Tassé, Montréal (Saint Laurent) et l'inhumation au Cimetière St-Laurent, derrière l'église St-Laurent. La famille vous accueillera par la suite à la salle de réception du sous-sol de l'église St-Hippolyte.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.