DESCHÊNES, Marc



À Montréal, le 13 avril 2022, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Marc Deschênes, époux de Mme Gertrude Gagnon.Il laisse également dans le deuil ses enfants Pierre (Johanne), Daniel (Johanne) et François (Karine), ses petits-enfants Alexandra, Julien, Nicolas, Jonathan, Laurie, Élodie et Frédérique, son arrière-petite-fille Léana, ses soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1le samedi 7 mai de 13h à 16h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.