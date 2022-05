ARBOUR, Rémi



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Rémi Arbour, survenu à Montréal le 11 avril 2022.Il laisse dans le deuil sa mère Gabrielle Massue (feu Noël Arbour), son frère Pierre, sa nièce Jasmine (Marc-Yves Déus), ses petites-nièces Zoey et Mila, sa tante Denyse (Yves Boyce), ses oncles Dominique et Henri-Philippe, ses oncles et tantes Serge et Lucille, et Claude et Claudette Arbour, ses cousins, cousines et ami(e)s ainsi que sa grande amie Guylaine Bertrand.La famille vous accueillera au salonle dimanche 1er mai de midi à 15h.Au lieu de fleurs, un don à l'hôpital Ste-Justine serait apprécié.