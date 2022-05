DEL BIANCO, Alfieri



C'est avec une immense tristesse que la famille d'Alfieri Del Bianco (feu Madeleine Brodeur) a le regret d'annoncer son décès survenu le mardi 26 avril 2022, à l'âge de 89 ans.Père bien respecté et aimé, il s'est éteint paisiblement à la maison, accompagné par sa famille.Né en Italie le 20 novembre 1932, il était un des sept enfants né de Guido Del Bianco et de Luigia Anna Novello.Il laisse dans le deuil sa fille Louise, son gendre Gary (Whalen), son fils François, sa belle-fille Thi Cam Lien (Pham) ainsi que ses petits-enfants : Mélina, Alyssia, Ludovic, Philippe, Xavier et Stéphane, ses frères et soeurs Fiorindo, Vilma, feu Rosina, feu Angelina, Bruno et Benvenuta, ses neveux, nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.Ceux et celles qui l'ont connu se souviendront d'un homme intelligent, généreux, juste, honnête, d'une gentillesse infinie, d'une simplicité remarquable, d'un travailleur acharné, doué pour le bonheur et au sourire contagieux.Son amour sera chéri pour toujours dans le coeur de ses enfants et ses petits-enfants.La famille recevra les condoléances le samedi 30 avril 2022 de 10h à 13h30 au complexe funéraire:ST-LÉONARD, QC H1R 1A5Les funérailles suivront à 13h30 au complexe funéraire Loreto.