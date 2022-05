Charlotte Cardin électrisante pour son premier spectacle au MTelus

Charlotte Cardin a été électrisant vendredi soir au MTelus pour la première d’une série de quatre spectacles consécutifs (13 en tout) présentés à guichets fermés dans le cadre de sa tournée.

La chanteuse pop montréalaise a présenté, à la maison pour la première fois en 3 ans de pause, les chansons de son premier album «Phoenix», sorti en pleine pandémie et duquel a découlé le concert en ligne «Phoenix Experience».

La chanteuse, qui revient tout juste d’une mini tournée en Europe où elle a été contrainte d’annuler son concert à Rouen en France en cours de périple en raison d’un virus, a ouvert la soirée à 21 h tapantes avec «Passive Agressive». Les spectateurs, déjà conquis, ont applaudi, mais surtout chanté très fort avec elle chacune des paroles du premier simple issu de «Phoenix» sorti en 2020.

Accompagnée de deux musiciens sur scène, la jeune chanteuse a agrippé sa guitare pour interpréter «Daddy». Faisant preuve d’une grande aisance, l’artiste habitait complètement la scène du MTelus, qui était agrémenté occasionnellement de projections vidéos, notamment de vagues pour le titre «Oceans» et d’une colombe qui lui soufflait la réplique lors de «XOXO».

La foule, dense, a été bruyante à souhait et festive, parfois même trop. Juste avant «Sun Goes Down (Buddy), certains spectateurs tentaient de faire taire les plus bavards à coup de «chut!». Somme toute, à plusieurs reprises, les gens dans l’auditoire ont uni leur voix, notamment sur «Sex To Me», «Anyone Who Loves Me» et «Good Girl».

Une fois les lumières tombées, beaucoup de masques ont malheureusement suivi.

La chanteuse, vêtue d’un corset et d’un pantalon noir après avoir retiré son chandail à la suite des premières chansons, aurait très bien pu se payer quelques Centres Bell pour cette tournée, mais c’est l’esprit de proximité avec le public du MTelus qui a fait pencher la balance pour le choix de cette salle, a-t-elle fait savoir.

En plus d’y jouer les chansons de «Phoenix», elle a aussi interprété «Dirty Dirty» en duo avec Zach Zoya. C’est d’ailleurs ce dernier qui a réchauffé la salle avant son arrivée.

La chanteuse s’est gardé pour la fin la chanson titre de son album «Phoenix», la reprise de Daniel Bélanger «Fous n’importe où» et le tube «Meaningless», pendant laquelle, elle, et ses musiciens, se sont adonnés à une magnifique danse en ligne, similaire à celle de son clip qui est d’ailleurs en nomination dans la catégorie Vidéoclip de l’année au prix Juno.

Rappelons que l’artiste, qui était le cheval de bataille de Marie-Mai lors de la toute première édition de «La voix» en 2013, performera aux prix Juno le 15 mai prochain où elle est en nomination dans six catégories, dont Album de l’année, Artiste de l’année et Album pop.

Charlotte Cardin se produira à guichets fermés le 30 avril et les 1er et 2 mai prochain au MTelus. Elle sera de retour à l’impérial de Québec, où elle avait donné quatre concerts en mars dernier, du 18 au 21 mai, puis reviendra au MTelus du 27 au 29 mai et du 20 au 26 juin.

Pour tous ceux qui n’ont pas réussi à se procurer de billets dans les quelques minutes de leur mise en vente, le «Phoenix Experience» est disponible en vidéo sur demande depuis la fin de semaine dernière sur iTunes/Apple TV.