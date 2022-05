L’Association québécoise de la production médiatique

Le congrès de l’AQPM était de retour après deux ans d’absence, au Hilton Lac-Leamy à Gatineau, alors que les producteurs et gens de l’industrie étaient réunis. Cette année, le thème du congrès était REPENSER L’AVENIR afin de porter un regard sur les tendances et opportunités de demain.

Photo Martin Alarie

Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, est en compagnie de Denise Robert, productrice chez Cinémaginaire, d’Hélène Messier, présidente et directrice générale de l’AQPM, et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Photo Martin Alarie

Un total de 7 prix ont été remis lors de la soirée-gala qui a été animée par la dynamique Anaïs Favron.

Photo Martin Alarie

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, qu’on voit entouré de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor, et de Jad Barsoum, vice-président, Affaires institutionnelles, Québecor, était présent au congrès.

Photo Martin Alarie

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est entouré de l’équipe de Québecor Contenu, Olivier Aghaby, Denis Dubois, Nadège Pouyez, Ariane Lahière, Kathleen Vachon et Yann Paquet.

Photo Martin Alarie

Fair Play est la maison de production de Révolution. Guy Villeneuve, le producteur exécutif, est entouré de membres de son équipe, Marie Ève Dallaire, Érika Bernard, Ariane Savard et Marie-Claude Morazain.

Photo Martin Alarie

Pixcom, qui a remporté le Prix Télévision 2020, était représenté par l’excellent Charles Lafortune, vice-président, contenu et création, Sylvie Desrochers, vice-présidente, Finances et administration, et Nicola Merola, président, Pixcom.

Photo Martin Alarie

Yann Paquet, vice-président, Stratégie et Affaires internationales, Québecor Contenu, est en compagnie de Valerie Creighton, présidente, Fonds des médias du Canada, et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor.