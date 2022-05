Montréal investit plus de 10 millions dans la création de 20 logements pour femmes et enfants fuyant la violence conjugale

Cet investissement de 11,7 millions $ a pour but d'offrir rapidement de nouveaux logements à des femmes et des enfants victimes de violence.

• À lire aussi: Un partenariat au service des organismes québécois

• À lire aussi: Pas de médiation prévue chez SOS violence conjugale

Le projet de la Maison Gisèle-Pomerleau, destinée à des femmes et enfants fuyant la violence conjugale, est né de l'initiative du Centre des Femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles.

«Le projet et le financement annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aideront grandement des femmes et leurs enfants dans le besoin. Ils permettront d'offrir rapidement 20 nouveaux logements abordables à des personnes vulnérables et d'assurer leur sécurité. C'est l'un des moyens, pour notre gouvernement, de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte », s’est réjoui Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion.

Les futurs locataires de l'immeuble pourraient aussi bénéficier d'une aide additionnelle pour se loger au programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette aide, qui pourrait atteindre près de 2,5 M$ sur 20 ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

Cet investissement de 11,7 millions $ provient de l'enveloppe de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, et prévoit des investissements totalisant près de 338 millions $ dans l'ensemble du Québec, qui devraient permettre la construction de près de 1500 logements sociaux et abordables d'ici la fin de l'année 2022.