LHJMQ | Repêchage: «Toutes mes portes sont ouvertes» -Théo Rochette

Conscient que le moment choisi par le Lausanne HC n’était pas idéal pour annoncer sa mise sous contrat, mardi, Théo Rochette l’assure : ses plans en vue de la saison prochaine sont tout sauf coulés dans le béton et un retour avec les Remparts comme joueur de 20 ans fait toujours partie de ses options.

• À lire aussi: Théo Rochette en Suisse? Pas si vite!

• À lire aussi: Théo Rochette jouerait en Suisse l’an prochain

Le capitaine des Diables rouges a commenté pour la première fois sa situation contractuelle, vendredi.

« Mon contrat avait été signé l’année passée. Je n’avais pas été repêché et il me fallait des options. J’ai signé là-bas et comme je le répète à tout le monde et que je l’avais expliqué à Patrick [Roy] et mes coéquipiers : j’ai une clause de sortie pour l’Amérique du Nord. Mes options sont encore là, je peux revenir avec les Remparts, je peux aller jouer dans la Ligue américaine de hockey, je peux jouer où je veux », a mentionné Rochette, ajoutant être très heureux de la signature de ce contrat.

ROY À L’AISE

De son côté, Patrick Roy a assuré avoir été « pas mal au courant » des démarches contractuelles de son capitaine.

« Je suis à l’aise avec ça. Est-ce qu’on aurait aimé avoir Théo de retour ? Oui. En même temps, on est ici pour développer nos joueurs et leur permettre de grandir et d’évoluer dans le hockey professionnel par la suite. »

Comme expliqué dans nos pages mercredi, les prochains mois seront déterminants pour Rochette qui espère toujours être repêché par une équipe de la LNH. Si tel était le cas, le no 9 des Diables rouges se plierait aux exigences de l’équipe qui l’aurait sélectionné.

Toutefois, même si son but est de jouer au niveau professionnel, il n’exclut pas non plus un retour dans la LHJMQ en 2022-2023, et ce, même s’il n’était pas repêché.

« Toutes mes portes sont ouvertes. Je suis content d’avoir signé un contrat professionnel, et si je ne suis pas repêché, j’aurai des discussions avec Pat et on verra cet été ce qui va arriver. »

BÂTON DANS LES ROUES ?

Déjà que l’étau se resserre pour lui au repêchage de la LNH en raison de son âge (il a 20 ans, mais joue comme 19 ans dans la LHJMQ), Rochette ne croit pas que l’annonce de la formation suisse soit un frein à ce qu’il soit repêché à sa troisième année d’admissibilité.

« Je ne dirai pas son nom, mais j’ai parlé avec une équipe l’été passé et elle savait déjà que j’avais signé ce contrat-là. On m’a dit : “Ne t’inquiète pas pour ça, on connaît les clauses que les contrats en Suisse ou en Europe engendrent”. Ils ont l’air pas mal au courant de ce qui se passe et m’ont dit que ça ne changerait rien pour eux. Si elles sont prêtes à me repêcher avec ça, c’est tant mieux. Mon but c’est de jouer dans la LNH, peu importe le chemin que je vais emprunter. »

Pas de distraction à prévoir dans le vestiaire, assure Patrick Roy

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Même si l’annonce du contrat de Théo Rochette à Lausanne est survenue moins de deux semaines avant le début des séries éliminatoires dans la LHJMQ, Patrick Roy est convaincu qu’elle ne sera pas une distraction dans le vestiaire des Remparts.

Surtout que l’équipe a de très grandes ambitions cette saison.

« Non, pas avec le club qu’on a », a tranché Roy lorsque questionné sur la possibilité que la nouvelle entourant son capitaine déconcentre ses joueurs.

« On est vraiment en mission. Moi, ça ne m’affecte pas. On est content pour lui et c’est ce qu’on veut. C’est la même chose pour un gars comme Zach Bolduc. Je souhaite qu’il joue avec les Blues de St-Louis à 19 ans l’année prochaine. Malheureusement, on est là et on ne peut pas s’occuper d’où il va jouer l’année prochaine. Ce qui m’intéresse, c’est de rester dans le moment présent et qu’on se concentre sur ce qu’on a à faire. »

D’ailleurs, la nouvelle n’est pas venue comme une surprise à l’interne. Roy était au courant, tout comme les joueurs des Remparts.

« J’avais déjà parlé de ça avec mes coéquipiers, donc ils savaient déjà pas mal tout quand c’est sorti, a mentionné Rochette. Ils m’ont posé deux ou trois questions sur le contrat, mais rien d’important. »

CHANGEMENT DE PLAN ?

Patrick Roy n’a jamais caché qu’il espérait diriger une équipe capable de remporter les grands honneurs encore l’an prochain. Assurément, la perte de Rochette serait un dur coup en ce sens.

« C’est sûr que, comme directeur général, on va être obligé de regarder certaines options, a-t-il assuré. Par contre, pourquoi aller là tout de suite ? Je ne sais pas qui sera de retour et ce qui va arriver. On l’a déjà vécu dans le passé, notamment avec Marc-Édouard Vlasic [en 2006-2007]. On pensait qu’il serait de retour à 19 ans, mais il n’est jamais revenu. On doit toujours être à l’affût de ce qui peut arriver et bien se préparer. Toutefois, je préfère me concentrer sur aujourd’hui et ce qui s’en vient. C’est un beau défi pour nous, l’équipe joue bien et on a une super chimie. »