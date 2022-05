Un partenariat au service des organismes québécois

On le constate depuis quelques mois : les organismes communautaires et sociaux ont plus que jamais besoin d’aide. Depuis le début de la pandémie, les milieux d’aide à travers le Québec ont vu leurs ressources financières et humaines s’essouffler face à la demande qui a explosé.

On a dénoté une forte hausse des besoins sociaux : les banques alimentaires se sont vidées, les troubles de santé mentale se sont accentués et les cas de violence conjugale ont augmenté. Alors que la pandémie tire à sa fin, notre société a plus que jamais besoin de soutien.

Heureusement, la compagnie d’assurances Beneva, qui redonne à son prochain depuis quelques années déjà, répond présente à l’appel. Depuis 2018, l’entreprise québécoise apporte non seulement un soutien financier à l’organisme Bénévoles d’Expertise (BE), mais elle fournit aussi des ressources humaines qui ont une valeur inestimable dans le contexte actuel.

Un concept unique

Getty Images

Bénévoles d’Expertise est un organisme unique qui offre des services de soutien en gestion et en gouvernance aux organismes à but non lucratif par le bénévolat de compétences.

Par exemple, il est possible pour un gestionnaire d’un ONBL de travailler de concert avec un bénévole expérimenté dans son domaine. Il recevra alors de l’aide dans l’accomplissement de son rôle professionnel. Toutefois, les bénévoles-experts n’effectuent pas le travail à la place du gestionnaire : ils le conseilleront et le guideront afin qu’il puisse voler de ses propres ailes. Les services d’accompagnement de Bénévoles d’Expertise sont gratuits.

Selon les commentaires récoltés par l’organisme, 97 % des membres organismes ayant bénéficié du soutien de bénévoles BE ont déclaré avoir acquis de nouvelles compétences, principalement en lien avec l’efficacité (50 %), l’esprit d’analyse (43 %) et la confiance (40 %).

Les bénévoles sont aussi gagnants

Getty Images

Plusieurs employés de Beneva ont mis la main à la pâte pour pallier le manque de ressources en offrant leur temps à Bénévoles d’Expertise.

La compagnie d’assurances est fière de voir qu’autant de gens à travers son réseau d’employés répondent à l’appel. Toutefois, elle voit grand et souhaite que d’autres personnes donnent de leur temps à la cause. Après tout, les ONBL ne sont pas seuls à être gagnants dans le processus : les employés bénévoles en profitent également !

Les avantages du bénévolat de compétences sont grands pour ceux et celles qui s’impliquent :

Une occasion en or de partager son expertise

La création d’un sentiment d’accomplissement et de valorisation de soi

La possibilité de vivre de nouvelles expériences enrichissantes et stimulantes dans un milieu différent

L’augmentation de ses propres connaissances au contact des autres

D’ailleurs, selon un sondage, plusieurs bénévoles experts de chez BE disent avoir acquis de nouvelles compétences à la suite de leurs mandats, notamment une facilité à bien vulgariser (37 %).

Qui est Bénévoles d’Expertise?

Getty Images/iStockphoto

Depuis 2012, l’organisme Bénévoles d’Expertise a accompagné plus de 455 OBNL grâce au partage de connaissances de 382 bénévoles experts. Ils ont offert près de 18 000 heures en transfert de compétences dont la valeur est évaluée à 2,6 millions de dollars.

Près de 80 % des membres organismes jugent que la mission de BE permet d’assurer la pérennité des services offerts par les OBNL. Vous êtes gestionnaire d’un organisme et avez besoin de soutien ? N’hésitez pas à les contacter !

Environ 50 nouveaux bénévoles motivés ont joint l’équipe de BE au cours de la dernière année. Pourquoi ne pas en faire autant ? Pour demander un accompagnement ou devenir bénévole expert, visitez le benevoles-expertise.com.

Beneva invite également les autres entreprises à promouvoir le bénévolat de compétences au sein de leurs réseaux d’employés respectifs.