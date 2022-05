PEARSON, Réal



De Sainte-Catherine, le 24 avril 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Réal Pearson, conjoint de Mme Micheline Lapointe.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils André (Brigitte), les enfants de sa conjointe Isabelle (Martin) et Yannick (Sophie), ses petits-enfants Olivier, Antoine, Charles, Rose, Émilie et Jacob, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.ST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél. : 450-632-1515 |La famille y accueillera parents et amis le dimanche 8 mai à compter de 11h, suivi d'une célébration d'adieu à 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.