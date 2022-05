DUBUC, Claude



À Montréal, le jeudi 21 avril 2022 est décédé, à l'âge de 82 ans, Claude Dubuc, époux de feu Renald Demers.Il laisse dans le deuil ses filles Elaine (Claude Sirois) et Josée (Eric Perreault); ses petits-enfants Andréa Sirois (Jean-Sébastien), Marina Sirois (Maxime), Evan Dykun (Emily), Sean-Eric Dykun (Sabrina), Vincent Perreault (Valérie) et Maude Perreault (Jackson); ses arrière-petits-enfants Henry et Grégoire; ses frères et soeurs vivants et défunts, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 6 mai 2022 à partir de 15h, suivi d'une célébration à 18h au même endroit.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.