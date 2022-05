BOIRE, Joseph



De Saint-Rémi, le mercredi 5 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Joseph Boire, époux de madame Aline Pinsonneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille, Josée (Roger Poissant), ses petits-enfants, Jonathan et Roxanne (Jean-Denis Dulude), ses arrière-petits-fils, Adam et Jacob ainsi que ses nièces, neveux, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Centre Communautaire de St-Rémi, 25 rue Saint-Sauveur, le samedi 7 mai 2022 dès 13h suivies d'une Cérémonie Hommage à 15h30.