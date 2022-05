WOODROUGH, Yves



Le 17 avril 2022, à l'âge de 80 ans est décédé paisiblement, entouré de ses proches, M. Yves Woodrough, architecte.Outre son épouse Ginette, il laisse dans le deuil sa fille Sofie (Patrick) et ses petits-fils Laurent et Charles ainsi que son fils Philippe (Mélanie) et ses petites-filles Marie et Anne. Il laisse également dans le deuil ses frères Yvon (Lisette) et Robert (Hélène), sa belle-soeur Denise ainsi que de très proches parents.La famille recevra vos condoléances le vendredi 27 mai dès 10h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila, 10 rue de l'Église; les funérailles seront célébrées à 11h, suivies de l'inhumation dans l'intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal - fondationhscm.org ou à la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault et Maisonneuve - fondationddm.comLa famille tient à remercier l'extraordinaire équipe de la cardiologie de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour la qualité des soins reçus.450-473-5934 |