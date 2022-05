LATOUR, Jeannine



C'est avec chagrin que nous vous annonçons le décès de Madame Jeannine Latour, survenu le 16 avril 2022 à l'âge de 91 ans.Elle rejoint ainsi dans le repos éternel son époux Cyrille Beauregard et ses enfants Suzanne, Denis, François, Marc et Christian.Elle Laisse dans le deuil ses enfants: Claude, Michelle, Claire, Lucie, Jacinthe, Jean-Marie, Gisèle, Robert et Huguette ainsi que leurs conjoints(es), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances à lale vendredi 6 mai 2022 de 19h à 21h ainsi que le samedi 7 mai dès 10h, suivi d'une cérémonie au salon à 12h.