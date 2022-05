BASTIEN, Marcel



Au CHSLD Blainville, le 16 avril 2022, a rendu son dernier souffle, M. Marcel Bastien, alias "Doc", à l'âge de 88 ans et sept mois.Outre son épouse, Mme Susanne Granger, il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Claude (Philippe Ducas), Serge (Chantal Vézina) et Nathalie (Charles McGinnis), ses 15 petits-enfants ainsi que ses 4 arrière-petit-enfants et 1 à venir. Il manquera aussi à ses soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille tient à souligner le travail attentionné de toute l'équipe de soignants du CHSLD Blainville, plus particulièrement, l'équipe de l'unité prothétique, durant la dernière année.La famille recevra vos condoléances le vendredi 20 mai de 13h à 17h au complexe funéraire105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une célébration de la Parole aura lieu ce même vendredi, à 17h, en la chapelle du complexe, suivie de la mise en columbarium.Au lieu de fleurs, la famille serait reconnaissante que vos marques de sympathie puissent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.