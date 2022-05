RIOPEL, Rolland



À Repentigny, le 4 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé Rolland Riopel, époux de feu Jacqueline Vendette. Il était le fils de feu Lucien Riopel et feu Juliette Charbonneau.Il laisse dans le deuil son frère Pierre (Diane), ses soeurs Pierrette, Diane, Angèle et Monique, ses deux belles-soeurs Thérèse et Réjeanne, sa nièce par alliance et aidante Lina, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 mai 2022 à 11h en l'église de Chertsey. La famille sera présente à l'église dès 10h30 pour recevoir les condoléances.