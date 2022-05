VEILLEUX, André



À Bromont, le 20 avril 2022, est décédé entouré d'amour, André Veilleux, époux depuis 62 ans, de Claudette Veilleux (née Dagenais).Après avoir appris à vivre dignement avec la maladie de Parkinson et un plus récent combat contre le cancer, notre cher André repose maintenant en paix. André a profité de la vie et été un amoureux sans égal pour sa belle blonde. Il a entièrement dédié sa carrière au service de Postes Canada et suite à sa retraite, a pu mettre à contribution sa grande expertise au profit de Liban Postes et de la Poste du Bénin.Apprécié et aimé de tous ceux qui ont croisé sa route, il laisse dans le deuil ses enfants Louis (Chantal Pineault), Marie-France (Stéphane Vidal) ainsi que ses petits-enfants Alexandre et Justine Bouchard et leurs conjoints Geneviève Rousseau et Hugo Loïs Lebreton, ses trois soeurs Colette (Micheline Marchand), Lise et Francine ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera le samedi 7 mai 2022 à 13h à l'église de la Paroisse Saint-François-Xavier de Bromont située au 650 rue Shefford, afin de recevoir vos témoignages de sympathie. La cérémonie funéraire aura lieu à 14h.Nous tenons à sincèrement remercier l'équipe médicale du CLSC de Cowansville qui nous a permis de vivre le départ dans la dignité, particulièrement son infirmière pivot Carole.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec. Formulaires disponibles en ligne: www.parkinsonquebec.ca/Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site web:682 RUE SHEFFORDBROMONT, QC J2L 1C1Tél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393