JODRY, Jean-Jules



À Valleyfield, autrefois de Huntingdon, le 27 avril 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé Jean-Jules Jodry, époux de Camille Lavoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Léopold (Louise), Sylvain, Francis (Josée), Stéphane (Josée), Daniel (Lyne), Jocelyn (Sophie), Nancy et Joël (Nathalie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Léon-Georges (Marie) et ses soeurs Jeannine (Delphis) et Marguerite (feu Lorenzo), ainsi que parents et amis. Prédécédé de Claude (Manon), Christian et Alain.Les funérailles auront lieu le samedi 7 mai 2022 à 11h à l'église Saint-Joseph de Huntingdon. Inhumation au Columbarium Rodrigue Montpetit et Fils Inc.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons à la mémoire de Jean-Jules à la Fondation canadienne du rein, 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3H 2R5, www.reinquebec.ca ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 500-1434, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H3G 1R4, www.coeuretavc.ca.RODRIGUE MONTPETIT ET FILS INC.170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC J0S 1H0450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au