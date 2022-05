SANSFAÇON, Suzanne



À Montréal, le mardi 26 avril 2022 est décédée, à l'âge de 92 ans, Suzanne Sansfaçon, épouse de feu M. Louis Christin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (André), Claude (Diane), Denise, Sylvain (Daniel) et Manon, ses dix petits-enfants et ses douze arrière-petits-enfants, son frère Raymond et sa soeur Danielle (Serge), ses belles-soeurs Thérèse et Raymonde ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 6 mai 2022 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel extraordinaire du CHSLD Le Cardinal pour les bons soins et leur service exemplaire.