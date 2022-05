CHARLAND BEAUDIN, Lise



De Saint-Chrysostome, le 6 février 2022 à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Lise Beaudin épouse de feu Gilles Charland.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Christian), Sylvain (Lise), Claude (Linda), Benoit (Louise) et Isabelle (Michel) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses soeurs, Gisèle et Rollande, son frère Jacques (Grace), sa belle-soeur Marie-Marthe, ses beaux-frères: Yves, Camille (Mariette) et Pierre, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 7 mai 2022 à 13h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de midi. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Direction funéraire:SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131