BONNEVILLE, Mario



À Longueuil, le 25 avril 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Mario Bonneville, époux de Madame Louise Laporte Bonneville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Julie (Éric Tremblay), son petit-fils Justin, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai 2022 de 15h à 18h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu le samedi 7 mai 2022 à 18h en la chapelle du complexe funéraire.En guise de sympathie, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Mario.