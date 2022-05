LEFRANÇOIS, Michèle



De Sainte-Martine, originaire de Saint-Urbain-Premier, le vendredi 22 avril 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Michèle Lefrançois, fille de feu M. Albert Lefrançois et de feu Mme Georgette Jodoin, épouse de M. Mario Dubuc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jonathan (Marie-Ève Laplante) et Catherine (Benoit Dagenais), ses petits-enfants Théo, feu Léandre, Zachary et Olivier, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Martine, le samedi 28 mai 2022 dès 13h, suivi des funérailles à 14h.L'inhumation aura lieu en toute intimité en présence de la famille immédiate.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du cancer du sein seraient appréciés.