THÉORÊT, Rita (née Green)



À Delson, le mercredi 22 décembre 2021, est décédée à l'âge de 82 ans, Rita Green, épouse de Marcel Théorêt.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Marc (Nancy), René (Chantal), Richard (Josée), ses petits-enfants Pierre-Luc, Guillaume, Élisabeth, Marie-Camille, Jérémie, Louis-Mathieu, ses frères et sa soeur Irène, William (Pierrette) et Georges (Lise), sa belle-soeur Thérèse, son beau-frère André, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANT J5A 2G9450-632-1515La famille accueillera parents et amis le vendredi 6 mai 2022, de 18h à 21h.Les funérailles auront lieu le samedi 7 mai 2022 dès 11h, en l'église de St-Constant (242, rue St-Pierre).