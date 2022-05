MASSICOTTE, Guy



À Montréal, le 17 avril 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé Guy Massicotte.Homme de carrière : chef de pupitre, publicitaire, mentor. Impliqué dans le sport amateur, hockey, baseball (propriétaire des Expos de Ville-Marie). Homme de lettres et de réflexions. Guy a été délivré des vicissitudes de la vie suite à une longue période de maladie.Il laisse dans le deuil ses soeurs: Nicole, Francine, Carole, et feu Jocelyne et Ginette; ses frères: Yvon, Jacques, Jean-Yves, et feu Gaétan et Claude; sa grande famille et ses amis(es).La famille remercie la Résidence Ciel Bleu ou Guy a vécu ses dernières années ainsi que le personnel de l'hôpital Santa Cabrini pour les soins palliatifs très humains.Dans l'intimité familiale, selon son désir, aura lieu l'inhumation des cendres au Repos St-François d'Assise.