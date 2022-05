GUINDON, Réjean



Le 25 avril 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé Réjean Guindon.Outre son épouse Claire Rochon, il laisse dans le deuil son fils Benoit, ses petits-enfants, Charles-Olivier, Edouard et Béatrice, ses frères et soeurs Réal, Ginette, Solange et Richard, sa belle-mère Denise Bénard, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses filleules, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai 2022 à compter de 13h à l'église de St-Placide, suivi des funérailles à 14h.Au lieu de fleurs, un don à la Société de la SLA du Québec serait apprécié.