RIOPEL, Diane



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 2 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée Diane Riopel, épouse de feu Jean-Paul Masson, demeurant à Repentigny. Elle était la fille de feu Lucien Riopel et feu Juliette Charbonneau.Elle laisse dans le deuil son frère Pierre (Diane), ses soeurs Pierrette, Angèle et Monique, ses belles-soeurs Thérèse, Réjeanne, Alice, Paulette (René) et son beau-frère Yvan (Diane), ses filleuls Isabelle, Étienne, Nancy et Marie-Claude, son ange et aidante Lina, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 7 mai 2022 à 10h30 en l'église de L'Épiphanie. La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.