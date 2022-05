BRIÈRE, Jacqueline (née Beauchamp)18 mars 1928 - 10 avril 2022À Saint-Jérôme (Résidence La Noblesse), auparavant de Sainte-Sophie, est décédée dame Jacqueline Beauchamp, âgée de 94 ans. L'ont précédée dans la mort son époux Rosario Brière (1914-1983) et son fils Claude Brière (

BRIÈRE, Jacqueline

(née Beauchamp)

18 mars 1928 - 10 avril 2022



À Saint-Jérôme (Résidence La Noblesse), auparavant de Sainte-Sophie, est décédée dame Jacqueline Beauchamp, âgée de 94 ans. L'ont précédée dans la mort son époux Rosario Brière (1914-1983) et son fils Claude Brière (

).Elle laisse dans le deuil ses enfants au patronyme Brière: Diane (Jean-François Dubois), Céline (Michel Richer), France (Stephen Scanlan), Yvan (Huguette Durocher), Ronald (Anne Rigaud), Ghislain Lachance, fils affectif (Olga Bazuski) et Diane Raymond (feu Claude Brière) ainsi que de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits enfants.Sa dépouille sera exposée au salon de la:le jeudi 5 mai de 19h à 22h, le vendredi 6 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 7 mai à compter de midi. Suivra à 14h, un service religieux à l'église Saint-Antoine, tout près, au 705, boul. des Laurentides à Saint-Jérôme.Les cendres seront inhumées aux côtés de son mari et de son fils Claude en toute simplicité et intimité plus tard. Il n'y aura pas de rencontre après la cérémonie ni d'autres remerciements.