GOUDREAULT, Albert



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Albert Goudreault, survenu le 5 avril 2022, jour de son 100e anniversaire. Il était l'époux de feu madame Jeannine Cloutier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Huguette), Ginette (Normand) et Marc (Marie-France), ses petits-enfants, Manon (Jean-Pierre), Annie (Marc), Marylène (Stéphane), Julie (Simon), Simon (Sabrina), David (Ninouchka) et Olivier, ses 13 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 6 mai 2022 de 14h à 19h à laUne cérémonie hommage aura lieu en la chapelle du même endroit à 19h.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le bouton ''Visionner la cérémonie'', en bas de l'avis sur le site duonglet "Avis de décès".