REID, Camille



À Châteauguay, le 1er mars 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Camille Reid, époux de Huguette Meloche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Lynn (Alain) et Robert (Isabelle), ses petits-enfants Olivier (Vanessa) et Chloé (Marc-Antoine), son frère René (Joan), sa soeur Aline (feu René), sa belle-soeur Diane (feu Richard) ainsi que de nombreux parents et amis. Il rejoint ses parents, ses frères et ses soeurs.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai 2022 entre 14h et 17h, suivi de la cérémonie en la chapelle du complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLa famille désire remercier les membres du personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour leurs bons soins et leur support.Au lieu de fleurs, vous êtes invités à faire un don à la Société canadienne du cancer.