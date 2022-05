FORGET, Monique



Monique Forget est décédée paisiblement à Montréal le 29 décembre 2021, à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain et Stéphanie, ses petites-filles Anouk et Saskia, ainsi que parents et amis.Monique a passé sa jeunesse à Ormstown avant de rencontrer son ancien époux Alphonse Martine à Montréal avec qui elle a beaucoup voyagé.Les funérailles auront lieu au cimetière St-Malachie d'Ormstown, le samedi 7 mai 2022 à 10h30.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLE INC.450.829.2214 | www.mcgerrigle.com