PILON, Huguette



Le 12 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Huguette Pilon, fille de feu Mme Lucille Bissonnette et de feu M. Aurèle Pilon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole, Sylvie, Daniel et Pierre, ses petits-enfants Vanessa, Emmanuel et Dany, ses frères Claude (Claudette) et Jean (Claudette), sa soeur Nicole ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 7 mai 2022 dès 13h. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe.