THERRIEN

Soeur Madeleine r.h.s.j.



À la Maison des Hospitalières de Saint-Joseph à Montréal, le 24 avril 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée soeur Madeleine Therrien, fille de feu Donat Therrien et feu Élise Lavallée.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Pauline rbp, Céline (Gérard Caron) et Lise, son beau-frère Victorien (feu Michelle) plusieurs neveux et nièces, ainsi que des nombreux amis.es.Ses funérailles auront lieu à une date ultérieure ainsi que l'inhumation des cendres dans la crypte de la Maison des Hospitalières de Saint-Joseph, 225, avenue des Pins Ouest.