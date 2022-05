NARDELLI, Clara



À Longueuil, le 25 avril 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Clara Nardelli, épouse de Monsieur Giovanni Nardelli.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils, Fred (Manon), sa petite-fille adorée, Melina (Thomas), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 4 mai 2022 de 15h à 20h et le jeudi 5 mai de 10h à 12h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées en la cocathédrale St-Antoine-de-Padoue le jeudi 5 mai 2022 à 13h et de là, au Cimetière Près du Fleuve.