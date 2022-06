LÉGARÉ, André



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 21 avril 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé M. André Légaré, de Repentigny, conjoint de Mme Nicole Daigle. Il était le fils de feu Jeanne Lépine et de feu Jacques Légaré.Fier Entrepreneur Général en construction devenu maître dans la finition intérieure, il a marqué les siens par son optimisme, son entrain, sa bonne humeur et par ses talents de joueur d'accordéon et de guitare à ses heures. Son rire légendaire demeurera longtemps imprégné dans nos souvenirs.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Linda (Steven), Johanne (Claude) et Mireille, ses trois petits-enfants Geoffroy, Éliane et Marilou. Il laisse aussi dans le deuil les enfants de sa conjointe: Carole (Mike), Denis, feu David et la petite Émilie; sa soeur Jocelyne (Philippe), ses frères Denis (feu Nicole), Marcel (Liette), Laurent (Diane) et Sylvain (Chantal) ainsi que nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 juin, de 11h à 14h auLes funérailles suivront à 14h à l'église de la paroisse de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie, 445, rue Notre-Dame, à Repentigny, et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation.La famille tient à remercier les équipes d'oncologie et des soins palliatifs de l'hôpital Le Gardeur ainsi que toute l'équipe de soin à domicile du CLSC Meilleur de Repentigny.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.