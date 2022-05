AUGER, Fernand



Au Centre Claude-David, le 5 mars 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Fernand Auger, retraité de Kenworth, ex-époux de Mme Luce Bergeron, fils de feu M. Joseph Emond Auger et feu Mme Edouardina Pelletier. Il demeurait à Repentigny.Il laisse dans le deuil ses enfants: Danyelle Auger, Michel Auger (Violette Mathieu), Christian Auger (Lise Malepart) et Louise Auger (Gaétan Després); ses petits-enfants: Stéphane Montpetit (Julie Anderson), Patrice Montpetit (Monia Langevin), Mathieu Lafortune-Auger (Isabelle Desmarais-Lecours), Cindy M. Lavoie (Sébastien Boucher), Jonathan Lee M. Lavoie (Aurélie Gendron), Sandra Auger, Jérémy Després et Marc-Olivier Després; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Madeleine Auger (feu Réal Gagnon), Marie-Paule Auger (feu André Massicotte), Lucien Auger, feu Germain Auger (feu Huguette Massicotte), feu Bertrand Auger et feu Jacques Auger (Hélène Dumontier); tous les membres de la grande famille Bergeron, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, anciens collègues de travail et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s à la92, RUE ST-JOSEPHMASKINONGÉle samedi 7 mai 2022 à partir de 10h et une célébration aura lieu le jour même à 13h30 au salon.La famille tient à exprimer sa gratitude envers le personnel du Centre Multi vocationnel Claude-David de Repentigny pour les bons soins prodigués à M. Auger au cours des 6 dernières années.