DROUIN, Raymond



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Raymond Drouin, retraité de UAP Napa survenu à l'hôpital Charles-Lemoyne le 13 avril 2022 à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Iris Lachapelle. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Roselyn (Jeremy), Manon (Denis) et Sophie (Jacques), ses petits-enfants, Lara (Jack), Chloé (Louis-Martin), Frédéric et Charles, sa soeur Huguette, son frère Benoit (Madeleine), son beau-frère Brian ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai de 14h à 17h à:505, CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Une cérémonie suivra, en présence des cendres, à la chapelle du complexe dès 17h. La mise en terre aura lieu à une date ultérieure.