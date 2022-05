BARBE (MONTREUIL), Simone



À l'Hôpital Fleury de Montréal, à l'aube du dimanche 9 janvier 2022, le Seigneur a rappelé à lui Mme Simone Barbe Montreuil à l'âge de 91 ans et presque 10 mois, épouse de feu Valmont Montreuil.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Monique (son ex-conjoint Michel Morin) leurs enfants Nancy (Mathieu), Yanick (Karine), Vianney (Céline Charette) Fanny et ses deux garçons Steve, Carl (Carole) ainsi que leur mère (Lise Morin), Sylvie (feu Raymond Jasmin), Yoland (Pierrette Charbonneau) leurs enfants Philippe (Natacha) Patrick et Alexandre, ainsi que Danny.Elle laisse également 8 arrière-petits-enfants : Adrien, Justin, Laurianne, Hugo et deux couples de jumeaux : Chloé et Loïc, Léa et Jack.Elle laisse aussi ses frères et soeurs: feu Rita (feu Laurent Clermont), feu Gérard (Murielle Trépanier), Lucille (feu Lucien Joron), feu Marie-Rose (feu Marcel Clermont), Raoul (Yolande Larose), feu Lise (Maurice Levert), Gaëtan (Jocelyne Viau), Denis (Francine Champagne), Francine (Luc Côté) et Yolande (René Asselin), ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le CLSC, soutien à domicile, pour leur dévouement (Manon, Sophie, Gladys, Stéphanie, Kathiana, …) et leur bonne humeur en ces temps difficiles.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai à 10h, suivi des funérailles, en présence des cendres, à 11h en l'église de Ste-Dorothée, Laval. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.