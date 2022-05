JEANNOTTE, Marc



À l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 4 février 2022, à l'âge de 71 ans est décédé monsieur Marc Jeannotte, fils de feu monsieur Paul Jeannotte et de feu dame Estelle Petit.Il laisse dans le deuil, ses soeurs et ses frères : Francine (Normand Rioux), Lise, Nicole, Jean-Pierre (Diane Gadbois), Monique (Jean-Claude Cormier), Réal (Cécile Côté), Carole (Laurent Cormier) et Guy (Jeannine Lambert), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 7 mai 2022, à 11h, en l'Église de Saint-Antoine-sur-Richelieu, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances dès 10h.McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.com