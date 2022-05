Bronswick: ruptures et insomnies

Duo formé de la Québécoise Catherine Coutu et du Canadien d’origine française Bertrand Pouyet, Bronswick est de retour avec un nouvel album de pop mélancolique, Entre mes insomnies. Le Journal a questionné les deux sympathiques musiciens qui ont chacun vécu une séparation en l’espace de quelques mois.

Quand avez-vous commencé le travail sur ce nouvel album ?

Catherine Coutu : « On a commencé avant la pandémie. C’était peut-être une prémonition, mais on venait d’écrire une chanson sur l’amour solitaire ! On était alors tous les deux dans des relations et pas du tout en pandémie. Ç’a comme prédit un peu ce qui nous attendait. [rires] Après ça, il y a des tounes qu’on a composées sur Zoom. C’est la pire chose pour faire de la musique ! Parce que tu ne peux pas chanter en même temps. Il y a quelqu’un qui a un délai. C’est vraiment terrible. Après, on a recommencé à se voir dans les parcs. »

Vous vous êtes tous les deux séparés de vos relations respectives à quelques mois d’écart. Qu’est-ce que cela a eu comme impact sur l’album ?

Bertrand Pouyet : « C’est devenu un peu la thématique de l’album, même si ce n’était pas ce qu’on recherchait au début. Mais quand on s’est mis à composer, c’est le sujet qui revenait beaucoup, sur la séparation, sur les peines d’amour. Et tout ce qui va autour. Comment on peut s’en sortir ? »

Formez-vous un couple aujourd’hui ?

Catherine : « Oh non ! On n’a jamais été un couple. On ne s’est même jamais frenché ! Et c’est pour ça qu’on est encore ensemble. [rires] »

Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Bertrand : « Il y a huit ans, je composais de la musique. J’avais quelques beats intéressants et je cherchais quelqu’un pour chanter dessus. J’ai rencontré Catherine à la fête d’un ami. On s’est mis à jaser. Il y a eu un crush amical. Ça nous a donné envie de faire de la musique ensemble. »

Catherine : « À cette époque-là, je venais de me faire mettre à la porte d’un band new wave que j’aimais beaucoup. J’avais aussi un duo folk avec un ami qui s’était arrêté. Ce qui est drôle, c’est que Bertrand cherchait une chanteuse R&B pour ses beats, et moi, ce n’est pas ça du tout ! [rires] Mais on a commencé à travailler sur une chanson et tout s’est fait naturellement. »

D’où vient le nom Bronswick ?

Catherine : « Ça vient d’abord d’un film de l’ONF, L’affaire Bronswik, que j’avais vu au secondaire. C’était comme un faux documentaire. »

Bertrand : « C’est une référence obscure, mais on aimait la sonorité du nom. Ça fonctionnait avec notre son. Aussi, le soir de la fête de Catherine, on est allé jouer au bowling. Y’a une marque de bowling qui s’appelle Brunswick ! À ce moment-là, on hésitait encore entre trois noms et on s’est dit que c’était un signe. »

Quelle esthétique sonore vouliez-vous pour le groupe ?

Bertrand : « Au début, c’était un peu une ambiance R&B avec un côté très électronique. Ce que j’avais en tête pour Bronswick, c’était comme si le producteur de Drake faisait un beat, que Gainsbourg écrivait les paroles pour que Blonde Redhead les chante. C’était le fantasme ultime ! Le projet a évolué depuis, mais il y a toujours cette idée de mélanger des textes qui se rapprocheraient de la chanson française avec un mix de musique électronique. »

Que signifie le titre de l’album Entre mes insomnies ?

Catherine : « On est tous les deux de grands insomniaques. Je ne suis pas capable de m’endormir, c’est épouvantable ! »

Bertrand : « Les deux dernières années ont été dures pour nous. À la pandémie, on a ajouté nos séparations. Ç’a juste renforcé ce côté insomniaque. Aussi, notre premier album s’appelait Nuits plurielles. On voulait garder cette image nocturne. On trouve qu’on a une musique qui fonctionne bien avec la nuit. Pas au niveau du party, mais plus parce que c’est calme et enveloppant. »

♦ Le nouvel album de Bronswick, Entre mes insomnies, est disponible. Le groupe sera en spectacle ce soir, au Théâtre Fairmount, en première partie de Vendredi sur mer. Il fera aussi un spectacle-lancement le 12 mai, au Ausgang Plaza. facebook.com/bronswick.