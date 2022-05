SABOURIN BRIEN, Hélène



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Hélène Sabourin Brien survenu le 5 avril 2022. Elle nous a quittés pour aller rejoindre les deux amours de sa vie; son époux, Guy Brien et leur fils, Luc Brien.Elle laisse dans le deuil son frère Donald et sa belle-soeur Melanie, son filleul Christopher ainsi que famille et amis.Dans le respect de ses volontés, aucune cérémonie ne sera tenue. Nous savons que vous l'accompagnerez en pensée afin qu'elle repose en paix.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à un des organismes chers à Hélène soit : la Fondation Mira, Les Amputés de guerre, La Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, la Société de recherche sur le cancer ou la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec.